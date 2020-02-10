Джефф Монсон сдаст ЕГЭ в Подмосковье

Джефф Монсон Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Спортсмен и депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон примет участие в акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" и сдаст экзамен по истории, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области в понедельник.

Как отмечается в сообщении, Монсон будет сдавать ЕГЭ 29 февраля. В акции в этот день примут участие все школы муниципалитета.

"В рамках акции родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми. Все желающие пройдут процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора до получения результатов за экзамен", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, "пробные" ЕГЭ для родителей стартуют в Подмосковье 14 февраля. Таким образом Московская область присоединится ко всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". "Откроют акцию родители городского округа Одинцово, мероприятие пройдет в Одинцовской лингвистической гимназии", - процитировала ранее в понедельник пресс-служба регионального Минобразования слова главы ведомства Ирины Каклюгиной.

Чиновница отметила, что акция будет проходить до конца месяца во всех муниципальных образованиях региона. "Желающие смогут пройти через все процедуры экзамена, заполнить бланки, написать экзаменационные работы. Родители смогут лично убедиться, как осуществляется контроль входа в пункт проведения экзамена, как печатаются и сканируются работы", - добавила Каклюгина.

По ее словам, акция поможет выпускникам и их родителям понять, что "в экзамене нет ничего страшного, достаточно просто хорошо учиться и готовиться к нему". К участию в акции приглашаются также руководители ведомств, медийные личности, отмечали в подмосковном Минобразования.

Американский боец ММА Монсон в мае 2018 года получил российское гражданство, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. В сентябре того же года он был избран в совет депутатов Красногорска по партийным спискам "Единой России". Монсон тогда заявлял, что на посту депутата планирует заняться проблемой раздельного сбора и переработки отходов.