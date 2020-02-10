В "Комиавиатрансе" опровергли сообщения о нарушениях в усинском аэропорту

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель компании "Комиавиатранс" Алексей Фесенко опроверг обвинения в неподготовленности усинского аэропорта, где в воскресенье совершил жесткую посадку Боинг-737.

Как сообщила в понедельник авиакомпания со ссылкой на Фесенко, аэропорт полностью соответствует всем требованиям взлета и посадки авиационного транспорта. "Сейчас в некоторых СМИ начинает активно распространяться информация о якобы технических проблемах в системах усинского аэропорта. Спешу вас официально заверить, что во время посадки самолета аэропорт работал в полном соответствии с федеральными авиационными правилами. Коэффициент сцепления с полосой составлял 038-035 при норме 032", - цитирует главу авиакомпании пресс-служба.

Фесенко отметил, что видимость во время посадки была нормальной, полоса - подсвечена и очищена. Замечаний по состоянию аэропорта за последние два года ни от одного экипажа не поступало, подчеркнул он.

"Межведомственная комиссия уже занимается поиском причин инцидента, только после ее заключения станет ясна полная картина событий. Все остальное сейчас - это домыслы", - добавил Фесенко.

Он также отметил, что в прошлом году проводились работы по ремонту взлетно-посадочной полосы.

Ранее авиакомпания "Комиавиатранс" сообщала, что в понедельник аэропорт Усинска закрыли, чтобы убрать самолет с полосы. Авиакомпаниям предложили воспользоваться аэропортом в Ухте.

В воскресенье воздушное судно компании "ЮТэйр", выполнявшее рейс из Москвы в Усинск (UT 595), при посадке ударилось о взлетно-посадочную полосу, после чего продолжило движение на фюзеляже. По данным СКР, у самолета подломились шасси.

На борту самолета находились 100 человек, из которых 94 - пассажиры. Два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью.

В "ЮТэйр" сообщили, что аварийную посадку могло спровоцировать резкое изменение ветра, а в Росавиации в числе предварительных причин называли проблемы с шасси. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ). Уральская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании "ЮТэйр" на соблюдение законодательства о безопасности полетов.