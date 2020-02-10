В работе мессенджера ICQ произошел сбой

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пользователи в понедельник вечером столкнулись с проблемами при обмене сообщений через мессенджер ICQ, входящий в портфель активов холдинга Mail.ru Group.

В частности, пользователи испытывали проблемы при обмене сообщениями как через десктоп-версию, так и через мобильное приложение. По состоянию на 17.44 московского времени работа мессенджера начала восстанавливаться.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Mail.ru Group, причиной инцидента стал сбой у компании, снабжающей электричеством дата-центр ICQ. По этой причине в работе мессенджера "могли наблюдаться кратковременные (не более 10 минут) неполадки, которые были оперативно устранены".