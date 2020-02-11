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Посол России в США посетовал на ограниченный доступ к ряду американских ведомств

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что его контакты с рядом американских ведомств "сильно затруднены", как и возможность встречаться с конгрессменами.

По его словам, у него сложились "хорошие рабочие отношения" только с сотрудниками аппарата Совета нацбезопасности США и Госдепартамента.

Дипломат напомнил, что бывший посол США в Москве Джон Хантсман провел в России много встреч "на уровне федеральных министров, включая ведомства силового и финансово-экономического блока". Такие же условия для завязывания контактов созданы и для нынешнего главы посольства Джона Салливана, добавил он.

Антонов выразил надежду на то, что ему будут созданы такие же благоприятные условия для работы в США, как его американским коллегам в России.

"Хотелось бы рассчитывать на аналогичные возможности здесь, в США. Однако полной взаимности мы не ощущаем", - подчеркнул он.

Антонов является послом России в США с сентября 2017 года.

Джон Салливан прибыл в Москву в январе 2019 года, до этого он был первым заместителем госсекретаря США. Его предшественник Джон Хантсман руководил американским посольством в Москве с октября 2017 года до октября 2019 года.

Анатолий Антонов Джон Хантсман Джон Салливан США Госдепартамент Вашингтон

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