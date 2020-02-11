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Госдуме предложили упростить механизм соцподдержки малообеспеченных семей с детьми

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму во вторник внесен законопроект, предусматривающий максимально удобный механизм получения мер социальной поддержки малообеспеченными семьями с детьми. Соответствующая инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты РФ.

Авторами поправок стали депутаты фракции "Единая Россия", в том числе руководитель фракции Сергей Неверов, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, первый замглавы фракции Андрей Исаев, а также председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Законопроект предлагает поправку в статью 102 Налогового кодекса, которой режим неразглашения сведений, составляющих налоговую тайну, специальный режим хранения и доступа, ответственности за утрату документов или за разглашение подобных сведений распространяется на сведения о доходах физических лиц, получаемых от налоговых органов органами, уполномоченными в сфере соцзащиты населения.

Как пояснил журналистам Макаров, эти изменения необходимы для того, чтобы обеспечить получение органами соцзащиты таких сведений не от граждан, а от госорганов, располагающих этими данными.

По его словам, это позволит оптимизировать и сделать максимально удобным и быстрым для граждан процесс оформления мер поддержки, внедрить дистанционные формы получения мер, чтобы люди могли избежать очередей и необходимости собирать разные справки.

Кроме того, законопроект предлагает снять ограничение в 1 млн рублей, которое сейчас освобождается от налогообложения при получении единовременных компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам, переехавшим на работу в сельскую местность в рамках программы "Земский доктор" и "Земский учитель".

Эта поправка связана с тем, что во исполнение поручения президента РФ по итогам Восточного экономического форума компенсации участникам этих программ, переехавшим в сельские населенные пункты в Дальневосточном федеральном округе, были увеличены вдвое. Согласно тексту законопроекта, эта норма будет применяться с налогового периода 2020 года.

Госдума

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