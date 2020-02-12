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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

В аэропорту Норильска отменили все рейсы и закрыли автодорогу к нему

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия стали причиной отмены всех авиарейсов в аэропорту Норильска, сообщается на сайте авиапредприятия.

По информации онлайн-табло аэропорта, из-за метеоусловий не вылетели в Норильск самолеты из Москвы, Новосибирска, Минеральных Вод, Красноярска и Хатанги. Также отменен вылет из Норильска рейсов в Москву, Сочи, Краснодар, Новосибирск, Хатангу и Красноярск.

Кроме того, на региональной автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель, ведущей в аэропорт, ограничено движение для всех видов транспорта, кроме технологического, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Там уточнили, что причиной введения ограничения стало ухудшение погоды - низовая метель.

По данным синоптиков, в настоящее время в Норильске и окрестностях -17 градусов, снег, юго-восточный ветер до 13 м/с.

Норильск

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