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Погибший в суде бывший сотрудник ФСИН пронес в сумке наградной пистолет

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Погибший экс-начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов, по предварительной информации, пронес в здание суда в сумке наградной пистолет, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По некоторым данным, пистолет - наградной. В настоящее время проверяется каким образом Свиридов смог пронести оружие в здание суда, но, по предварительной информации, он пронес пистолет в сумке, которая была досмотрена ненадлежащим образом",- сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Свиридов скончался в результате попытки суицида в Чертановском суде после оглашения приговора.

По данным Мосгорсуда, мужчина скончался.

В суде отметили, что в среду приговором суда Свиридов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Осужденный признал вину в совершении преступления. Ему назначили наказание ниже низшего предела - три года колонии строгого режима.

ФСИН Виктор Свиридов

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