В Петербурге одобрили поправки для борьбы с "ушлыми" неплательщиками за парковку

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербуга приняло в первом чтении поправки в КоАП, которые позволят запрашивать у полиции персональные данные нарушителей правил платной парковки и штрафовать их. Как отметил депутат Денис Четырбок, этим пробелом в законодательстве пользовались "ушлые хитрецы", которые отказывались платить за парковку.

Право запрашивать в МВД сведения о таких автовладельцах предлагается дать должностным лицам горадминистрации.

"Только в прошлом году из-за ушлых хитрецов, отказавшихся оплачивать парковку, наш город недополучил около 300 млн рублей. Структуры Смольного составили свыше 100 000 постановлений для наказания неплательщиков, но все они так и остались лишь на бумаге, потому что присылать квитанции, как оказалось, некому. Ситуация действительно патовая: нарушитель есть, но кто он - неизвестно, точнее, известно, но только полиции, которая по действующему закону не может разглашать данные водителей без их личного согласия", - объяснил Четырбок в ходе заседания.

После принятия документа в третьем чтении поправки в КоАП будут направлены на рассмотрение в Госдуму.