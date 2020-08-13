Созданием единого проездного для Москвы и Петербурга займется рабочая группа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Власти Петербурга и Москвы составили рабочую группу для разработки электронного проездного, которым можно будет пользоваться в обоих городах, сообщила пресс-служба Смольного. В группу вошли чиновники транспортных блоков обеих администрацией.

Единый проездной должен позволить жителям обоих регионов одинаковыми способами платить за парковку и проезд на всех видах транспорта, сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что уже существует кобрендинговая карта "Подорожник-Тройка", которой можно пользоваться как в Петербурге, так и в Москве, но на нее можно записать только один вид проездного билета. Сейчас же речь идет о более широкой интеграции.

Чиновники проводят финансовый аудит системы и изучают возможность ее применения в Петербурге.

Петербургские власти также планируют перенять опыт Москвы в организации платных парковок.