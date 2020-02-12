Адвокат экс-сотрудника ФСИН назвал причину его суицида в суде

По словам защиты, они ждали оправдательного приговора, а не трех лет колонии строгого режима

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Бывший начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы из-за вынесенного ему приговора, заявил адвокат подсудимого Григорий Иванищев "Интерфаксу" в среду.

"У Виктора не было суицидальных склонностей. Мы ожидали оправдательного приговора. Суд проигнорировал тяжелое заболевание - рак четвертой степени - моего подзащитного и назначил ему наказание в виде трех лет (колонии - ИФ) строгого режима. Я связываю это с решением суда", - сказал Иванищев.

Он отметил, что следствие провело расследование "поверхностно" и суд проигнорировал доводы защиты на этот счет.

По данным Мосгорсуда, в среду Свиридов был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере, ему назначили наказание в виде трех лет колонии строгого режима. До этого решения он находился под подпиской о невыезде.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что Свиридов, по предварительной информации, пронес в здание суда в сумке наградной пистолет.