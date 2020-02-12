Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Адвокат экс-сотрудника ФСИН назвал причину его суицида в суде

По словам защиты, они ждали оправдательного приговора, а не трех лет колонии строгого режима

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Бывший начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы из-за вынесенного ему приговора, заявил адвокат подсудимого Григорий Иванищев "Интерфаксу" в среду.

"У Виктора не было суицидальных склонностей. Мы ожидали оправдательного приговора. Суд проигнорировал тяжелое заболевание - рак четвертой степени - моего подзащитного и назначил ему наказание в виде трех лет (колонии - ИФ) строгого режима. Я связываю это с решением суда", - сказал Иванищев.

Он отметил, что следствие провело расследование "поверхностно" и суд проигнорировал доводы защиты на этот счет.

По данным Мосгорсуда, в среду Свиридов был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере, ему назначили наказание в виде трех лет колонии строгого режима. До этого решения он находился под подпиской о невыезде.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что Свиридов, по предварительной информации, пронес в здание суда в сумке наградной пистолет.

ФСИН Виктор Свиридов

Новости по теме

Новости

Правительство одобрило решении о покупке акций Сбербанка у ЦБ

"Единая Россия" предложила отменить пошлину на ввоз дорогих незарегистрированных лекарств

"Единая Россия" предложила отменить пошлину на ввоз дорогих незарегистрированных лекарств

Погибший в суде бывший сотрудник ФСИН пронес в сумке наградной пистолет

Мосгорсуд подтвердил суицид экс-сотрудника ФСИН в зале Чертановского суда

Мосгорсуд подтвердил суицид экс-сотрудника ФСИН в зале Чертановского суда

Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе

Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе

Бывший сотрудник ФСИН совершил попытку суицида в зале суда

В России на карантин по гриппу закрыты почти 5000 школ

В России на карантин по гриппу закрыты почти 5000 школ

Пациентку инфекционной больницы Петербурга, прибывшую из Китая, оштрафуют за побег

В Крыму возбудили уголовное дело после заселения сирот в "ледяной дом"

Законопроект о значимых интернет-ресурсах отправлен автору на доработку

Законопроект о значимых интернет-ресурсах отправлен автору на доработку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');