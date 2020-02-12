В Мосгорсуде опровергли слухи о неисправных рамках в суде, где был совершен суицид

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сообщения о неисправности металлодетекторов на входе в Чертановский суд Москвы, где экс-начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов совершил самоубийство, не соответствует действительности, заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Солопова заявила "Интерфаксу", что "рамки были исправны утром и в течение дня".

Она уточнила, что в настоящее время проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание Чертановского суда.

В среду, 12 февраля, стало известно, что бывший начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов совершил самоубийство после оглашения приговора.

Солопова подтвердила это сообщения и уточнила, что Свиридов был признан виновным по статье "вымогательство в особо крупном размере". Осужденный не признал вину, ему было назначено наказание ниже низшего предела - 3 года колонии строгого режима.

В свою очередь адвокат подсудимого Григорий Иванищев сообщила, что у Свиридова не было суицидальных склонностей, он ждал оправдательного приговора. По словам юриста, суд проигнорировал тяжелое заболевание его клиента - рак четвертой степени, - поэтому он (Иванищев) склонен связывать произошедшее с вердиктом.

В настоящий момент Следственный комитет (СК) выясняет обстоятельства самоубийства Свиридова.