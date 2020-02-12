Свыше 250 тыс. россиян за год наказали за нарушение правил оборота оружия

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В 2019 году в России более 250,9 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за нарушения правил оборота оружия.

"За истекший период (2019 год) сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проведено 3,7 млн проверок обеспечения сохранности оружия гражданами", - сообщили "Интерфаксу" в среду в Росгвардии.

По данным ведомства, было аннулировано 49,9 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие. В настоящее время Росгвардией контролирует почти 3,9 млн владельцев и лиц, получивших разрешение на хранение и ношение оружия. У них на руках в общей сложности находится более 6,6 млн единиц оружия, отметили в ведомстве.

В 2019 году в подразделения лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии поступило более 2,4 млн заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной (сыскной) и охранной деятельности, также сообщили в ведомстве.