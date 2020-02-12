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Источник сообщил, что назначение Липова главой Роскомнадзора не планируется

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшее время назначение начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова главой Роскомнадзора не планируется, сказал "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Ранее в среду "Ведомости", ссылаясь на источники, сообщили, что Липов стал кандидатом на пост главы Роскомандзора, а нынешний руководитель службы Александр Жаров может возглавить медиахолдинг "Газпром-медиа".

Жаров сказал "Интерфаксу", что ничего не знает о таких планах и продолжает работать в нынешней должности. В пресс-службе Роскомнадзора тоже сказали, что такой информации у них нет.

Бывший гендиректор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко в январе стал вице-премьером. Его прежнее место работы до сих пор вакантно.

Андрей Липов Александр Жаров Газпром-медиа Роскомнадзор

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