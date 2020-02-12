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МВД предложило круглосуточно наблюдать за объектами массового пребывания людей

МВД предложило круглосуточно наблюдать за объектами массового пребывания людей
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В МВД РФ подготовили проект документа, предусматривающий ведение непрерывного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на территории всех субъектов России.

Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке объясняется, что документ предполагает информационное взаимодействия систем видеонаблюдения, обеспечивающих непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки в местах массового скопления людей с региональными подсистемами видеонаблюдения комплекса "Безопасный город".

Представители территориальных органов МВД должны быть вкключены в межведомственные комиссии по обследованию мест массового пребывания граждан.

В ведомстве подчеркивают, что принятие проекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Система должна будет обеспечивать непрерывное видеонаблюдение в местах массового пребывания людей, архивирование и хранение данных в течение 30 дней.

МВД Россия

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