Глава Дагестана пригрозил чиновникам увольнением за неуплату транспортного налога

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Владимир Васильев призвал чиновников республики своевременно платить транспортный налог.

"Транспорт – источник повышенной опасности, каждый зарегистрирован. Все вы и ваши подчиненные должны платить транспортный налог вовремя. Не будут платить, будем увольнять", – сказал Васильев на собрании Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Дагестан" в среду, обращаясь к чиновникам всех уровней.

Он отметил, что транспортный налог идет на строительство дорог. По его словам, в прошлом году собранный за транспорт в республике 771 млн рублей был направлен на строительство муниципальных дорог.

В этом году, сообщил глава региона, планируется получить 1,2 млрд рублей транспортного налога.

"Через некоторое время у нас в Дагестане будут другие дороги, по которым будет приятно и безопасно ездить", – пообещал Васильев.