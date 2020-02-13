Три человека получили критические ожоги при взрыве на заводе под Екатеринбургом

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - На заводе по производству хрома под Екатеринбургом взорвался трансформатор, тяжелые ожоги получили трое рабочих, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По его словам, инцидент произошел в одном из цехов завода в Первоуральске.

Трех рабочих госпитализировали с травмами, их состояние оценивается как критическое. "У них ожоги до 90% тела", - сказал собеседник агентства.