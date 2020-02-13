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Бык растерзал мужчину на Ставрополье

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ставропольские следователи проводят проверку после гибели 53-летнего местного жителя на территории животноводческого хозяйства, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в четверг.

По данным ведомства, 6 февраля разнорабочий выгонял коров для выпаса. Вместе с коровами из загона выбежал бык, который напал на него.

Мужчину доставили в больницу, но бык "причинил ему травмы, не совместимые с жизнью", говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все детали произошедшего.

Ставропольский край

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