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Экс-глава Махачкалы освобожден из-под стражи

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Суд освободил из-под ареста бывшего исполняющего обязанности главы города Махачкалы - экс-руководителя дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщил "Интерфаксуг" информированный источник.

"Сулейманова освободили сегодня до суда, так как максимальный срок содержания его под стражей закончился", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обвинения с Сулейманова не сняты, расследование дела продолжается. "Он будет находиться дома до суда, который начнется примерно в течение двух месяцев. До этого момента защита должна ознакомиться с материалами суда", - сказал собеседник.

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Сулейманов был арестован в августе 2018 года, занимая тогда пост руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества для хищения бюджетных денег.

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участники преступного сообщества похитили более 210 млн рублей. Деньги ФОМС через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании с помощью поддельных документов, предоставляемых частными клиниками, перечислялись за якобы оказанные медицинские услуги.

Во время ареста Сулейманов было предъявлено еще одно обвинение - в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ).

Следствие установило, что в 2015 году и. о. мэра Махачкалы Сулейманов незаконно предоставил в собственность ОАО "Даггаз" земельный участок под производственными помещениями площадью 38 тыс. кв. метров, находящийся в собственности Дагестана. В результате бюджету республики был причинен ущерб на сумму более 96 млн рублей.

Сулейманов исполнял обязанности главы города Махачкалы с апреля 2014 года по октябрь 2015 года.

Махачкала Магомед Сулейманов

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