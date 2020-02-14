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Под Тамбовом в ДТП с загоревшейся "Газелью" погибли пять человек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Тамбовской области на трассе Р-22 столкнулись грузовик и грузопассажирская "Газель", "Газель" загорелась, в ней нашли пять погибших, сообщили в пресс-службе МЧС.

ДТП произошло в Сампурском районе.

Еще одному человеку потребовалась госпитализация.

Причина столкновения выясняется.

Тамбовская область МЧС Сампурский район

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