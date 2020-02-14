Под Тамбовом в ДТП с загоревшейся "Газелью" погибли пять человек
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Тамбовской области на трассе Р-22 столкнулись грузовик и грузопассажирская "Газель", "Газель" загорелась, в ней нашли пять погибших, сообщили в пресс-службе МЧС.
Тамбов, 14 февраля. На трассе в Тамбовской области столкнулась фура и автомобиль "Газель". В резу... https://t.co/bYoDVswHN6— Актуальные новости (@peopleglobnews) February 14, 2020
ДТП произошло в Сампурском районе.
Еще одному человеку потребовалась госпитализация.
Причина столкновения выясняется.