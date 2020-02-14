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В Кремле не сочли помехой то, что члены рабочей группы по поправкам не читали Конституцию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает проблемой, что некоторые из членов рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ до этого не читали Основной закон государства,.

"Отнюдь. И президент тоже это пояснял. Дело в том, что подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читало Конституцию. Гражданам это не нужно, гражданам главное, чтобы их основополагающие права были гарантированы", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой на встрече президента РФ с членами рабочей группы в четверг, где она сказала, что до этого Конституцию РФ не читала.

"Даже если Исимбаева и не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта - важнейшего направления в целом в социальной жизни страны, в государственной деятельности", - подчеркнул Песков.

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Он сказал, что в составе рабочей группы, кроме Исимбаевой, есть представители культуры, других направлений, которых вряд ли можно назвать экспертами в правовых делах, но каждый по своему направлению высказывает предложения, которые определенно заслуживают внимания.

"А как это облечь уже в юридическую форму, это можно будет решить в рамках рабочего процесса с помощью специалистов-правовиков, которые также обильно представлены в составе комиссии", - сказал Песков.

По его словам, "это никоим образом не понижает ни уровня, ни реноме рабочей группы - наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни".

В Кремле также напомнили, что президент РФ не принимает решение о включении тех или иных инициатив граждан в Конституцию РФ, это должно стать результатом обсуждения. В пятницу Пескова спросили, каким образом, по мнению президента, в Конституции могла бы быть отражена роль РФ в Великой Отечественной войне.

"Никакой окончательной позиции президент не формулировал. Президент говорил, что многие предложения заслуживают внимания, однако какие из них могут быть реализованы в виде поправок в Конституцию, а какие могут быть реализованы в другом виде, это предстоит решить в процессе продолжающейся работы", - сказал журналистам Песков.

Дмитрий Песков

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