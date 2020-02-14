В Челябинске частично обрушился загоревшийся завод пластиковой посуды

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Челябинске Фото: МЧС РФ/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Челябинске около полудня начался пожар в цеху по производству пластиковой посуды и пищевой пленки, площадь возгорания выросла до 2500 квадратных метров, на площади 800 квадратных метров обрушились конструкции, сообщили в областном ГУ МЧС.

На Троицком тракте в Челябинске крупный пожар. Клубы дыма видно за несколько километров. На месте по повышенному номеру сложности работают сотрудники МЧС.https://t.co/AvXtaIt96M pic.twitter.com/Y6Zl04th1s — 74.ru (@_74ru_) February 14, 2020

Возгорание началось в 12:34 (10:34 по Москве). При пожаре никто не пострадал. На Троицкий тракт, где находится цех, направлена лаборатория для замеров ПДК. Жилья поблизости нет.

Пожар тушат 86 человек и 24 единицы техники. На место происшествия прибыл начальник областного управления МЧС Юрий Буренко.