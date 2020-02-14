Пожарный поезд направили на тушение цеха с пластиковой посудой в Челябинске

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Группировку по тушению пожара в цехе по производству пластиковой посуды на Троицком тракте в Челябинске усилят пожарным поездом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МЧС в пятницу.

Как отмечается, к месту происшествия направлен пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги. Он укомплектован необходимым оборудованием и цистернами с большим запасом воды. Площадь пожара пока остается 2,5 тыс. кв. метров. Новых обрушений и пострадавших не было, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на 2,5 тыс. кв. метров, из них на площади 800 кв. метров произошло обрушение конструкций.

На место направлена передвижная лаборатория для замеров ПДК, в зоне пожара жилых кварталов нет.

К тушению привлечены 86 человек и 24 единицы техники. На месте происшествия находится начальник ГУ МЧС Юрий Буренко.