Капитан-украинец задержанного в Азовском море судна признал факт браконьерства

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Капитан маломерного судна, задержанного в Азовском море российскими пограничниками, признал факт незаконного вылова камбалы-калкана, это следует из видео его допроса.

Видео распространила в субботу пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике Крым.

"Да", - ответил капитан на вопрос пограничников, признает ли он факт совершения незаконной добычи водных ресурсов в Азовском море.

Мужчина также сообщил, что претензий к российским пограничникам не имеет. "Нет", - ответил он на вопрос, оказывали ли на него психологическое воздействие сотрудники погранслужбы ФСБ РФ.

Судно вышло в Азовское море из села в Запорожской области Украины. "Вышли из села Райновка Приморского района", - сказал капитан.

Ранее в субботу сотрудники погрануправления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря. В ходе осмотра корабля нашли более 290 штук камбалы, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. Судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биоресурсов, у задержанных отсутствовали.

Судно и рыбаки-украинцы были доставлены в порт Керчи для разбирательства.