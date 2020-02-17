Из Думы отозвали законопроект об отчетах госкорпораций перед Федеральным собранием

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты от "Справедливой России" отозвали из Госдумы законопроект об обязанности госкорпораций и госкомпаний отчитываться о работе перед Думой и Советом Федерации, хотя поправки получили поддержку большинства регионов.

В законопроекте речь шла об Агентстве о страховании вкладов, госкорпорациях "ВЭБ.РФ", "Росатом", "Ростех", "Роскосмос" и "Автодоре." Их предлагали обязать направлять в палаты Федерального собрания отчетность, поскольку они выполняют "важнейшие функции федерального масштаба" и общественность должна знать о результатах их работы.

Также предлагалось законодательно закрепить возможность приглашать их руководителей в палаты для отчета.

Из регионов в Думу поступило 63 отзыва на этот законопроект, как следует из базы данных, в большинстве из них идея поддержана, либо говорится об отсутствии замечаний. Не поддержали его только 11 регионов.

Правительство дало отрицательный отзыв на эту инициативу. Там отметили, что госкомпании и госкорпорации публикуют отчеты в интернете не позднее, чем через две недели после их утверждения и с учетом требований законов о государственной и коммерческой тайне. И прочитать их могут все желающие.

Авторам поправок также напомнили, что депутаты и члены Совета Федерации могут направлять в правительство и компании парламентские запросы. Предлагаемые законопроектом изменения, по мнению правительства, представляются избыточными.

Сейчас депутаты Госдумы заслугивают отчеты правительства и отдельных министров, а также руководства Банка России и Счетной палаты. Госдума также направляет и отзывает своих представителей в Национальном финансовом совете в рамках своей квоты.