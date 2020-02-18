Летнее наводнение положительно сказалось на популяции выдр в Болоньском заповеднике

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ученые заметили резкое увеличение популяции речных выдр на территории Болоньского заповедника в Хабаровском крае после наводнения 2019 года, когда большая часть охраняемой природной территории была затоплена, сообщает пресс-служба заповедника.

Как отмечается, во время последних патрулированийсотрудники заповедника заметили увеличение встреч с речными выдрами и следами их жизнедеятельности.

"Такая концентрация полуводных млекопитающих отмечена впервые", - говорится в сообщении.

Росту популяции, по мнению ученых, могло способствовать сильное затопление территорий заповедника летом 2019 года, благодаря которому стало больше кормов для выдр.

"Это привело к появлению выдр-мигрантов на территории заповедника. Скорее всего, это временная концентрация на благоприятных участках", - отметили в пресс-сужбе.

Чаще всего выдр наблюдают зимой. Наиболее активными животные становятся в дневное время, когда воздух прогревается.

Летом и осенью 2019 года во время наводнения в Хабаровском крае территория Болоньского заповедника оказалась под водой. С охраняемых земель ушли млекопитающие и птицы. Сильно пострадали хозяйственные постройки на кордонах.