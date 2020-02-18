Преподаватель и студенты красноярского вуза стали фигурантами дела о взятке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело в отношении старшего преподавателя и нескольких студентов Сибирского государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, сообщает ведомство.

Дело против преподавателя возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки от студента через посредника за совершение незаконных действий). В отношении студентов также возбуждены уголовные дела - за дачу взятки и посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, 6 июня 2019 года подозреваемый через посредника получил взятку в сумме 80 тыс. рублей от студента за содействие в его поступлении на бюджетной основе в магистратуру факультета гражданской авиации и таможенного дела университета.

Преступные действия были пресечены сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СФО, говорится в сообщении.