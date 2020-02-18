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Житель Кузбасса пытался купить комнату за килограмм героина

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Кемеровский районный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Кемерова за попытку сбыть около 1 кг героина. Суд установил, что он собирался обменять наркотик на комнату в общежитии, сообщили в областном управлении МВД.

Осужденному 56 лет.

В августе 2018 года за ним начали следить сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. По их сведению, он собирался сбыть крупную партию героина.

Его задержали в лесополосе у трассы "Кемерово - Тайга" после того, как он выкопал из земли сверток. В свертке оказалось около килограмма героина.

Кемерово Кемеровская область Кузбасс МВД

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