"Ведомости" сообщили о риске сильного подорожания билетов на Камчатку

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Авиабилеты на Камчатку могут сильно подорожать из-за того, что оператор местного аэропорта "Елизово" - холдинг "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга - хочет установить новые, повышенные тарифы на обслуживание перевозчиков в этой воздушной гавани, пишет газета "Ведомости".

Об этом изданию стало известно из письма директора департамента гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой. Петрова в своем обращении к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта и "Аэрофлоту" попросила их представить позиции по поводу долгосрочных тарифов "Елизово". В письме чиновницы от 6 февраля есть заключение по тарифам воздушной гавани, подготовленное управлением регулирования транспорта Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Подлинность письма газете подтвердили два источника, близкие к разным сторонам переписки.

В настоящее время "Аэропорты регионов" строят в "Елизово", расположенном под Петропавловск-Камчатском, новый терминал площадью 30 700 кв. м для обслуживания 1,5 млн пассажиров в год, пишет ФАС. Стоимость терминала - 7 млрд рублей, его планируется сдать в декабре 2022 года. Для возврата инвестиций в проект "Аэропорты регионов" просят установить на 2023–2027 года новые тарифы на обслуживание перевозчиков, ФАС предложение поддерживает.

Ведомство контролирует в региональных аэропортах стоимость четырех основных услуг для авиакомпаний, без которых невозможно обслуживание рейсов, - это взлет-посадка, авиационная безопасность, предоставление терминала и обслуживание пассажиров. Первые два тарифа с 2023 года ФАС готова повысить по сравнению с нынешними в 2–2,2 раза, два других – в 6 раз. В результате общие сборы с перевозчиков вырастут с 2023 г. в 2,7 раза.

ФАС в письме также приводит расчеты, согласно которым по этой причине билеты из "Елизово" в Москву подорожают на 10%, в Хабаровск и Владивосток – в среднем на 12%. Представитель "Аэропортов регионов" заявил "Ведомостям", что эти тарифы обсуждались в правительстве и ФАС с участием всех заинтересованных сторон, включая авиакомпании. Он также сказал, что до 2023 года проект строительства терминала в "Елизово" может получить господдержку и тогда тарифы будут ниже.

Профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд назвал очень сильным рост расходов авиакомпаний и цен на билеты на 10–12%. При этом стоит также учитывать то, что рентабельность перевозок составляет в лучшем случае 1%, а внутренние перелеты в целом убыточны, добавил эксперт. Источник "Ведомостей", близкий к группе "Аэрофлот", заявил, что существенный рост тарифов "отрицательно скажется на доступности перелетов на Камчатку".