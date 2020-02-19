У жителя Ингушетии нашли цех по переделке охолощенного оружия в боевое

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии во время обысков в сельском поселении Плиево обнаружили цех, где охолощенное оружие переделывалось в боевое, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По словам собеседника агентства, установлено, что предполагаемый владелец помещения и оружия ранее скрылся от сотрудников полиции, открыв по ним огонь из пистолета.

В цехе изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества: 23 автомата, пулемет Калашникова, карабин, пистолет-пулемет "Борз", 12 тротиловых шашек, две гранаты, 4 пистолета различных марок, а также более 2 тыс. патронов различного калибра.

Возбуждено уголовное дело по статьям "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

14 февраля сообщалось со ссылкой на информированный источник, что при обысках в одном из частных домовладений в ингушском селе Экажево мужчина открыл стрельбу по силовикам из пистолета и скрылся. Никто из правоохранителей не пострадал.

Стрелявшим оказался владелец популярной в республике сети проката охолощенного оружия и, предположительно, участник мартовских протестов против изменения регионального закона "О референдуме" Юнус Видзижев.

Обыски приводились по оперативной информации о нахождении в доме Видзижева боевого оружия. Мужчина выдавал напрокат холостое оружие, которое молодые люди арендовали на свадьбу, для съемок фильмов, роликов. В Ингушетии открыто пять филиалов. Он намеревался запустить такие точки в каждом районе.

При этом источник отмечал, что стрелявший мог получить огнестрельное ранение, его розыск продолжается. Силовикам удалось задержать двух предполагаемых сообщников Видзижева, в том числе водителя автомобиля, на котором он мог скрыться с места происшествия.

Собеседник агентства не подтверждал версию о причастности Видзижева к деятельности незаконных вооруженных формирований.

По его данным, разыскиваемый приходится двоюродным братом Ильясу Видзижеву, участнику вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов республики, которого ликвидировали четыре года назад.