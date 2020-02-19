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ФСБ предложила список ограничений и мер безопасности на время UEFA 2020 в Петербурге

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ опубликовала проект президентского указа о мерах безопасности на время проведения чемпионата Европы по футболу в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти с 3 июня по 13 июля 2010 года.

Контроль за обеспечением безопасности предложено поручить межведомственному оперативному штабу из 17 человек. Возглавит его первый замдиректора ФСБ России. Заместителями руководителя штаба станут замдиректора ФСБ - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета и первый замглавы МВД России. В штаб также войдут заместители глав МЧС, МИД, Минобороны, СВР, Росгвардии, ФСО, Минтранса, Росавиации, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, СКР.

ФСБ предложила определить в Петербурге и Выборгском районе контролируемые зоны для организации доступа в них физических лиц и транспортных средств. Граждан и машины в эти зоны будет пускать после проверки прав доступа и досмотра.

Спецслужба предложила взять под охрану расположенные на этих территориях объекты производственного, социально-культурного, спортивного и коммунально-бытового назначения, а также "другие территории, в отношении которых требуется реализация специальных мер по их антитеррористической защищенности".

На период усиленных мер безопасности собрания, уличные акции и пикеты будут проводиться по согласованию с органами местного самоуправления по согласованию с межведомственным оперативным штабом.

Работу опасных производств на территориях проведения спортивных мероприятий ФСБ предложила частично приостановить, а также запретить там оборот оружия, взрывчатки и ядов.

Межведомственный оперативный штаб должен определить перечень контролируемых и запретных зон, утвердить описание их границ, порядок доступа физлиц и транспортных средств, перечень предметов, запрещенных или ограниченно разрешенных к проносу в контролируемые и запретные зоны, говорится в проекте указа.

Минтрансу ФСБ предлагает поручить до 15 мая установить на период с 11 июня по 13 июля 2020 года зоны ограничения полетов, запретные зоны использования воздушного пространства над Петербургом и Ленобластью и определить случаи, когда летать там будет можно. Также ведомству предложено определить запретные для плавания районы акватории.

Администрациям Петербурга и Ленобласти ФСБ рекомендует поручить обеспечить ограничения для транспорта и организовать создание достаточных запасов лекарств и товаров для нормальной работы медицинских учреждений, аптек и оптовой торговли.

Будут определены территории, на которых вводится запрет на розничную продажу и употребление алкогольной продукции в стеклянной таре.

МВД будет обеспечивать усиленный режим охраны общественного порядка, Росгвардия - должна организовать проведение внеплановых проверок организаций, осуществляющих продажу оружия и боеприпасов, обеспечить изъятие оружия и боеприпасов в случаях выявления фактов их продажи, передачу изъятого оружия и боеприпасов на хранение в соответствующие территориальные органы МВД.

UEFA 2020 Петербург Ленинградская область ФСБ МВД Росгвардия

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