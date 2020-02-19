Минфин согласился с оценкой убытков авиакомпаний от коронавируса в 1,6 млрд руб.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минфин согласился с оценкой Минтранса суммы потерь российских авиаперевозчиков от прекращения полетов в Китай из-за коронавируса, но решение о сроках выплат авиакомпаниям пока не принято, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в среду.

"Минфин согласился с оценкой в 1,6 млрд руб. прямых убытков от прекращения рейсов в Китай для десяти наших авиакомпаний. В настоящее время мы обсуждаем вопрос о том, чтобы из резервного фонда эту компенсацию получить", - сказал Дитрих.

"Когда она будет выплачена, я сейчас вам сказать не могу, поскольку решение о выплате еще не принято", - отметил министр.

Отвечая на вопрос журналистов, Дитрих также сказал, что вопрос о компенсации автобусным перевозчикам убытков от коронавируса не рассматривался.

О том, что Минтранс предложил выделить 1,6 млрд руб. авиакомпаниям в качестве компенсации за закрытие рейсов в Китай, ранее сообщал журналистам замглавы ведомства Александр Юрчик. Эту сумму, по его словам, Минтранс рассчитал совместно с авиакомпаниями.

Вместе с тем он говорил, что у Минтранса и Минфина разные взгляды на методику расчета этой суммы, и допускал, что она может быть скорректирована.

В связи с эпидемией коронавируса в конце января были приостановлены чартерные рейсы из РФ в КНР, авиакомпании продолжили только вывоз российских граждан из Китая. С 1 февраля было также ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта "Шереметьево". До запрета в Китай летали также S7, "Уральские авиалинии", "ИрАэро", "Якутия", "Аврора", NordStar, AZUR air, Nordwind, "Икар", IFly и Royal Flight.