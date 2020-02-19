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Экс-директор "Адамаса" Вайнберг заочно арестован в России

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал Максима Вайнберга, бывшего исполнительного директора крупнейшего в России производителя ювелирных изделий - холдинга "Адамас".

По делу об уклонении от налогов он будет арестован на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России.

Как сообщили в пресс-службе суда, Вайнберг объявлен в международный розыск.

Фабулу уголовного дела в суде не уточнили. Согласно базе данных суда, Вайнберг арестован в рамках дела об уходе от уплаты налогов в особо крупном размере.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В 2015 году Следственный комитет России сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора одной из организаций, входящей в группу "Адамас", об уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 400 млн рублей. В 2016 году в СКР заявляли об аналогичном деле в отношении руководителя еще одного предприятия сети - об уклонении от уплаты налогов на 5 млрд рублей.

Вайнберг покинул пост исполнительного директора "Адамаса" 1 октября 2015 года.

Адама Максим Вайнберг

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