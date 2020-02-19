Российский экипаж для отправки на МКС заменят по медицинским показаниям

Космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин (в центре) Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заменят в экипаже корабля "Союз МС-16" Николая Тихонова и Андрея Бабкина, исключенных из него по медицинским показаниям, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"С сожалением должен сказать, что по медицинским показаниям у нас сейчас, видимо произойдет замена экипажа. Тот экипаж, который готовился как основной на ближайший полет, старт которого готовился 9 апреля, будет заменен на другой. Российская часть экипажа, двое наших членов экипажа Тихонов и Бабкин - замена будет, Иванишин и Вагнер (полетят вместо них - ИФ)", - сказал Крикалев.

"Причина тому - временная негодность одного из членов экипажа. Но, естественно, ввиду персональных данных мы его раскрывать пока не будем", - пояснил он.

Дублерами нового экипажа станут космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин.

По словам Крикалева, американский член экипажа Крис Кэссиди, скорее всего, заменяться не будет. "Мы попозже свяжемся с (американскими - ИФ) коллегами, скорее всего, предложим то решение, которое мы обсудили. Оно на данный момент является самым оптимальным", - сказал он.

Полет космического корабля "Союз МС-16" запланирован на 9 апреля 2020 года. В экипаж корабля изначально входили российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и астронавт НАСА Крис Кэссиди. Полет должен продлиться 200 суток.