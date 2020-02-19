Путин ответил Беглову о расходах на арт-парк словами "для Питера не жалко"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду в Санкт-Петербурге обсудил с губернатором города Александром Бегловым вопросы реализации нацпроектов в 2019 году и строительства социальных объектов.

Президент прибыл в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака.

В начале беседы Беглов рассказал, что город завершил 2019 год относительно успешно. Он также поблагодарил Путина за помощь: "Это 10 миллиардов 600 миллионов рублей на выкуп социальных объектов, и в 2019 году мы построили 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов".

"Мы сейчас провели международный конкурс по арт-парку. Спасибо тоже от жителей города. Сейчас будет большой конкурс, где-то в июне определим победителя. Выбрали восемь компаний. У нас будет большая набережная: от Тучкова моста до Биржевого моста", - сообщил он.

Путин на это отметил, что для федерального бюджета арт-парк обошелся "не так безобидно". "Когда вы планируете реализовать этот проект?" - поинтересовался он.

По словам Беглова, в течение 2-2,5 лет.

Он добавил, что в истории Ленинграда и Санкт-Петербурга еще никто не мог позволить себе на старом месте возрождать парк. "Да, для федерального бюджета мы обошлись недешево", - признал губернатор.

Путин ответил: "Для Питера не жалко".

Также Беглов рассказал о реализуемых нацпроектах в 2019 году. По его словам, показатели были почти полностью выполнены, "сейчас переходим к транспортной реформе, хотим сделать, чтобы льготная категория граждан могла использовать свои льготы на всех видах транспорта".

По словам Беглова, в городе работают и над жилой застройкой, "особенно в части обеспечения многодетных семей". Также он рассказал президенту, что в прошлом году удалось закрыть очередь для ветеранов Афганской войны.

Беглов добавил, что сейчас в Петербурге готовятся к главному празднику - 75 лет Победы. "Все ждут вас в гости", - заключил он.

Путин в ответ поблагодарил Беглова.