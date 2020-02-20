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Более 1 трлн рублей из федерального бюджета оказались неизрасходованными в 2019 году

Михаил Мишустин подчеркнул, что при такой тенденции сложно реализовать нацпроекты

Более 1 трлн рублей из федерального бюджета оказались неизрасходованными в 2019 году
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет по итогам 2019 года не исполнен в расходной части более чем на 1 трлн рублей, при сохранении таких тенденций реализовать нацпроекты будет трудно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Прежде чем мы перейдем к повестке дня заседания правительства, я бы хотел сказать несколько слов о сегодняшнем отчете Счетной палаты об исполнении бюджета за прошлый год. Приводятся цифры неизрасходованных средств - я напомню, это около 1,1 трлн рублей, что недопустимо много", - сказал Мишустин, открывая заседание правительства.

В этом году в бюджете предусмотрено около 4,6 трлн рублей на госконтракты, напомнил премьер. "Уже заканчивается февраль, а сколько денег реально потрачено? Примерно это 10%, и если смотреть по нацпроектам - примерно 12,2%. Я напомню, что с прошлого года у нас переходящий остаток только по нацпроектам составил 149 млрд рублей, и 362 млрд рублей - то, что перешло по госконтрактам по другим направлениям с прошлого года", - сказал премьер.

"Наша задача - своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания, реализацию нацпроектов, но с такой тенденцией это будет сделать непросто", - отметил Мишустин.

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Михаил Мишустин

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