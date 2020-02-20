Глава СПЧ посетовал на отсутствие в России образа будущего

Валерий Фадеев также призвал россиян перейти к "новому типу жизни" и отказаться от "истеричного потребления"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев посетовал на отсутствие в России образа будущего и предложил в рамках перехода к "новому типу жизни" в 21 веке отказаться от "истеричного потребления".

"Это больная проблема: у нас нет мечты, а значит, нет образа. (...) На какую мечту мы опираемся, когда совершаем те или политические, социальные или хозяйственные действия? Что будет с государством, с обществом? Какими они будут через 50, через 100 лет?" - заявил Фадеев в четверг на международной общественной дискуссии "Социальное государство: парадигма 2020" в Общественной палате.

По его словам, это тема долгосрочная, но "мы мало об этом говорим". "Вот 21 век наступил - это другой тип жизни. Он должен быть более гуманным, должен отказаться от стрессового истеричного потребления. Это должен быть отказ от потребительского общества. Это должен быть отказ от капитализма, ориентированного на максимизацию прибыли. Это должна быть другая хозяйственная система. Надо отказаться от максимизации наживы", - считает Фадеев. В то же время, по его мнению, "не надо отказываться от рыночной системы частной инициативы".

Общий образ будущего для России и Европы

При этом глава СПЧ предлагает России и Европе сформировать общий образ будущего. "Здесь много разных аспектов, о которых надо думать, чтобы сформировать образ будущего и ту социальную систему, к которой мы должны стремиться все вместе, и Россия, и Европа. И я думаю, что эти, возможно, пока мечты - очень важная платформа для нашего взаимодействия, взаимодействия России и Европы", - заявил Фадеев.

В качестве удачного примера обретения образа будущего Фадеев привел послевоенную ситуацию в ФРГ, описанную в книге экономиста Людвига Эрхарда "Благосостояние для всех". "30-летие после войны было самым успешным для Европы, для США, для Советского Союза тоже в части повышения качества жизни. И говорят, вот левая политика, правая политика, имея в виду, что первая "более социальна", а вторая - "больше делает ставку на возможности человека". После войны у власти в Германии была правая партия - христианские демократы, и, тем не менее, они проводили политику, так и называющуюся - "благосостояние для всех" - социальное, рыночное, хозяйственное", - напомнил глава СПЧ.

Это, по его словам, были мечта и образ того, что хочет иметь не только элита, но народ. "И в этом смысле народ и элита думали примерно об одном и том же, - и успех был", - сказал Фадеев

А сейчас нет этого образа, отметил он. "Понятно, что индустриальная эпоха заканчивается не потому, что не надо иметь индустрию, а потому, что эффективность становится огромной, - и рабочие места закрываются, и промышленность не требует больше такого количества рабочих, сфера услуг не дает возможность людям заработать, доходы падают, напряжение возрастает... И какой жизнь должна быть через 50 лет - вот о чем надо думать", - заявил Фадеев.

Он советует в этом отношении опираться "на великих социологов". В частности Фадеев напомнил о трудах Питирима Сорокина, "который еще в середине прошлого века писал о глобальном кризисе, который должен быть преодолен, поскольку все предыдущие кризисы в истории человечества преодолевались, и должен быть найден новый тип жизни в 21 веке".