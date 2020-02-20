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Минпромторг намерен повысить налог на старый коммерческий транспорт

Изменения могут затронуть технику экологического класса Евро-3 и ниже

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли России совместно с федеральными органами исполнительной власти готовит предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники экологического класса Евро-3 и ниже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Как отметили в министерстве, поправки готовятся "в соответствии с имеющимися поручениями правительства".

Количество машин класса Евро-3 в России, по оценкам Минпромторга, превышает 3 млн штук.

"Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействия на окружающую среду", - заявили в министерстве.

Минпромторг подчеркивает, что инициатива затронет лишь коммерческий транспорт.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе одного из крупнейших российских автопроизводителей, "Соллерса" (Sollers), компания поддерживает инициативу повышения ставки транспортного налога на коммерческие автомобили класса Евро-3 и ниже.

"Сейчас процент выбытия старого автопарка в коммерческом сегменте очень низкий - 3% в год, тогда как нормальный уровень выбытия составляет не менее 7%. В результате доля машин старше десяти лет в парке коммерческого транспорта превышает 70% от общего объёма парка и остаётся критически высокой, что представляет собой и экологическую (объем загрязняющих выбросов), и экономическую (эксплуатация автопарка в серой зоне) проблему. А при использовании в частных перевозках устаревший автопарк ещё и представляет собой потенциальную угрозу безопасности для пассажиров", - заявили в компании.

Транспортный налог относится к региональным налогам. Величину налога, порядок и сроки его уплаты, формы отчётности, а также налоговые льготы устанавливают органы законодательной власти субъектов РФ. Федеральное законодательство определяет объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговый период, порядок исчисления налога и пределы налоговых ставок.

Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные ГИБДД на конец 2018 года (последние актуальные данные), в РФ зарегистрировано почти 60,6 млн транспортных средств. Из них легковых автомобилей (всего 47,4 млн машин) класса Евро-0 - 2,1 млн штук, первого - 651,5 тыс. машин, второго - 2,6 млн машин, Евро-3 - 4,8 млн машин. При этом экологический класс не установлен у 14,3 млн автомобилей. Грузовиков в РФ зарегистрировано 6,5 млн штук. Из них для 2,6 млн машин не установлен экологический класс. К Евро-0 относятся 397,2 тыс. автомобилей, Евро-1 - почти 89 тыс. машин, Евро-2 - 576,8 тыс. штук, Евро-3 - 1 млн машин.

Минпромторг

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