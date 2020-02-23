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В Татарстане шесть детей попали в больницу из-за отравления парами хлора в бассейне

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Массовое отравление парами хлора произошло в бассейне на частной базе отдыха в Татарстане, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

По его данным, шесть детей в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах. Девять взрослых и трое детей направлены на амбулаторное лечение, отметил собеседник агентства.

Со своей стороны, в мэрии Набережных Челнов рассказали "Интерфаксу", что инцидент произошел накануне на частной базе отдыха "Тонус" в Тукаевском районе Татарстана, состояние госпитализированных детей на утро воскресенья стабильное.

Представитель мэрии сообщил, что информация об инциденте направлена в Роспотребнадзор. В обязанности исполнительного комитета Набережных Челнов не входит контроль состояния воды в частных бассейнах, отметил он.

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