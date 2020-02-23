Роспотребнадзор сообщил, что новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ нет

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом Covid-19, их по-прежнему два, сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство напомнило, что ранее в России было выявлено двое заболевших, они уже поправились и выписаны.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 76,9 тыс. человек, скончались более 2,4 тыс. Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 1,78 тыс. человек.

Случаи завоза нового коронавируса были выявлены в более 20 странах, включая Россию.