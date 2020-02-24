В МИД РФ опровергли сообщения об очевидце пуска ракеты по "Боингу" над Донбассом
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила как несерьезные утверждения главы Международной следственной группы (JIT), расследующей дело о крушении в Донбассе малайзийского Boeing-777, Фреда Вестербеке о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук" по самолету.
"Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их", - приводит слова Вестербеке американский телеканал CBS в ответ на вопрос есть ли свидетели запуска ракеты.
Захарова в своем фейсбуке прокомментировала это заявление главы Международной следственной группы так: "Противно. Из трагедии устроили балаган".
Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.
Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.
В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.
Следственная группа 19 мая 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск и будут привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов, сказано в заявлении JIT. Процесс в отношении них начнется 9 марта 2020 года в суде Гааги.
Между тем Россия отвергает все предположения о ее причастности к гибели малайзийского "Боинга".