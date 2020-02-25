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Ребенок погиб, провалившись под лед в Тульской области

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тульской области возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, провалившегося под лед на водоеме, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

"Вечером в понедельник поступило сообщение, о том, что в водоеме, расположенном в посёлке Товарковский Богородицкого района, утонула пятилетняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, ребенок, находясь со своим отчимом и младшей сестрой, вышли на лед водоема, после чего мужчина и одна из девочек провалились под лёд. Мужчине удалось выбраться, ребёнок погиб. Прибывшие на место спасатели извлекли тело девочки из воды.

В настоящее время следователями осуществлен осмотр места происшествия. В ходе следствия будут установлены обстоятельства гибели ребенка, а также причины и условия, повлёкшие данное происшествие, подчеркнули в СКР.

Тульской области

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