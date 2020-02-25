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Под меднаблюдением в России оставили почти 12 тысяч китайцев

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские врачи продолжают вести наблюдение за 11,9 тыс. граждан КНР, прибывших в РФ, сообщил во вторник Роспотребнадзор.

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"Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства", - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Для здоровых граждан, прибывших из КНР, которые сами не смогли найти себе место для изолированного проживания, в регионах РФ под контролем Роспотребнадзора развернуты 126 учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 593 китайца, отметили в ведомстве.

На прошлой неделе въезд в РФ был закрыт гражданам Китая с целью работы, учебы, туризма и по частным делам.

Роспотребнадзор Китай

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