В РПЦ выступили против запрета на освящение оружия массового поражения

Внешнеполитические конкуренты могут воспринять такой запрет как внутреннюю слабость России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в статье для "Интерфакса" выразил несогласие с планами запретить освящение "оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения".

Запрет освящать оружие, использование которого может повлечь гибель неопределенного количества людей, содержится в проекте документа, который разработало Межсоборное присутствие РПЦ. Документ обнародован для публичного обсуждения.

Щипков считает, что евангельское правило "Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую" не предполагает расширительного толкования в отношении близких, единоверцев и сородичей. "Мы имеем право подставлять собственную левую щеку, но щеку ближнего мы обязаны защищать", - написал он.

"Существенный мотив текста документа фактически отделяет воина от его оружия, утверждая, фигурально выражаясь, что можно освятить латы, но не меч. Между тем Церковь не может благословлять человека и его миссию наполовину (...) Включение темы запрета на освящение тех или иных видов оружия в политическую повестку - косвенный удар по доверию народа к армии и суверенитету страны", - говорится в его статье.

Внешнеполитические конкуренты России воспримут запрет освящать то или иное оружие как внутреннюю слабость государства, тогда как "наше оружие - гарант нашего суверенитета и исторического выбора", предупредил зампред отдела.

В отношении ядерного оружия, по его мнению, нужно учитывать принцип презумпции невиновности и критерий исторической репутации: "В склонности к необоснованному применению ядерных сил необходимо каяться отнюдь не нам. Нам остается лишь констатировать, что наша политика разумной оборонной достаточности лежит в русле христианских принципов".

Щипков напомнил, что оружие освящается затем, "чтобы оно служило справедливым и благородным целям, то же самое касается и всякого вынужденного применения силы".

"Предметом дискуссии могут быть цели ношения и применения оружия, а не само его освящение. Важно именно то, кто и как применяет оружие - с какими намерениями, а не что именно он применяет. Убивает не само оружие, а люди, использующие его, поэтому нелепо оценивать оружие по степени его "моральности", - написал он.