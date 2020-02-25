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В Татарстане уволили упавшего с парты пьяного школьного трудовика

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В городе Азнакаево из школы №7 уволили учителя технологии после того, как ученики выложили в соцсети видеозапись, на которой он пытается вести урок пьяным. На видео он сидел на столе, пытался что-то сказать, затем с грохотом упал на пол и уснул.

"Его сразу же уволили. Этот случай вообще нонсенс", - заявила пресс-секретарь министерства образования Татарстана Алсу Мухаметова.

Инцидент с учителем произошел 13 февраля, уточнила начальник районного отдела народного образования Зульфия Гилязова. По факту прошло служебное расследование, и его уволили по инициативе работодателя за то, что пришел на работу пьяным, добавила она. По ее словам, до сих пор за ним "ничего подобного" не замечалось, он "зарекомендовал себя как исполнительный сотрудник, участвовал во всех конкурсах".

С детьми, которые сняли видео с учителем, и их родителями провели "этическую беседу", сказала также Гилязова.

Татарстан Минобразования Алсу Мухаметова

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