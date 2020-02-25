Хуснуллин счел реальной реализацию всех нацпроектов к 2024 году

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Реализовать национальные проекты к 2024 году реально, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью французской газете Les Echos.

"После подготовительного этапа, который занял почти два года, мы вступаем в этап активной реализации нацпроектов. В правительстве я курирую строительство жилья, дорог и другой масштабной транспортной инфраструктуры. Реализовать все эти проекты до 2024 года реально", - сказал Хуснуллин.

Как отметил вице-премьер РФ, цели национальных проектов максимально предметные, например, строить не менее 100 млн кв.м нового жилья в год.

"Эти национальные проекты сами будут драйверами экономического роста. Кроме бюджетных инвестиций, проекты будут стимулировать рост частных инвестиций, которые нужны стране. Рост частных инвестиций будет заметен уже с этого года. Я уверен в этом из моего собственного опыта. В Москве на каждый рубль инвестиций из бюджета города в транспортную инфраструктуру приходило 3-4 рубля частных инвестиций", - отметил он.

В правительстве РФ Хуснуллин курирует нацпроекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда" и "Экология" в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги", а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.