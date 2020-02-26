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Многодетного вдовца на Камчатке отказались признать отцом-одиночкой

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Камчатского края добивается выделения жилья для отца с тремя детьми, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"Житель Камчатки, один воспитывающий трех несовершеннолетних детей, обратился в краевую прокуратуру после того, как комиссия при краевом министерстве ЖКХ и энергетики отказалась признавать его нуждающимся в жилом помещении жилищного фонда Камчатского края в категории "одинокие матери (отцы)", - говорится в сообщении.

В мае 2018 года жена заявителя умерла. На иждивении вдовца остались двойняшки - мальчик и девочка 2004 года рождения, и дочка 2010 года рождения. Семья проживает в одном из поселков Елизовского района в квартире общей площадью 30,2 кв. м. Это жилье в 1982 году было предоставлено по договору социального найма матери заявителя, которая зарегистрирована и проживает в той же квартире с сыном и тремя его детьми.

"На каждого из пяти членов семьи приходится 6,04 кв. м., что почти вдвое меньше норматива, установленного муниципальным актом в данном поселке (13 кв. м.)", - отмечают в прокуратуре.

В сентябре 2019 года многодетный отец обратился в министерство ЖКХ и энергетики края с заявлением о признании его нуждающимся в жилом помещении по соответствующей категории, но получил отказ.

"Несмотря на то, что мужчина является единственным лицом, который осуществляет родительские обязанности по отношению к детям, несет расходы на их содержание и воспитание, министерская комиссия решила, что заявитель не имеет статуса "одинокий отец". По мнению членов комиссии, в рамках Закона Камчатского края № 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" одиноким отцом является отец ребенка, мать которого лишена родительских прав либо признана недееспособной", - подчеркивается в сообщении.

В защиту интересов отца и его детей прокуратура края направила в суд иск о признании решения органа власти незаконным и понуждении признать заявителя нуждающимся в жилом помещении жилфонда Камчатского края в категории "одинокие матери (отцы)".

Председателю комиссии внесено представление об устранении нарушении жилищного законодательства.

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