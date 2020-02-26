В школах Хабаровска второй раз за месяц прерваны занятия из-за сообщений о взрывных устройствах

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Занятия в школах в первую смену в Хабаровске прерваны в среду из-за поступивших на электронную почту сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации города.

"Количество школ уточняется", - сказал представитель мэрии.

В пресс-службе городской администрации, в свою очередь, агентству уточнили, что в поступивших сообщениях речь шла о трех школах, без конкретных номеров, поэтому было принято решение эвакуировать все школы города и средние специальные учебные заведения.

Аналогичные письма поступили и в школы Комсомольска-на-Амуре, где также проходит эвакуация учащихся.

В прошлый раз массовая эвакуация в школах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре прошла 3 февраля. Тогда, как сообщалось, на электронные ящики образовательных учреждений также поступили письма. После проверки школ сотрудниками правоохранительных органов сообщения о взрывных устройствах не подтвердились.