Микроавтобус с пассажирами попал под локомотив на Сахалине
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля привело к ДТП на железнодорожном переезде в Макаровском районе на Сахалине, сообщает в среду пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Авария произошла в среду утром по местному времени на 174 км перегона Тихая - Арсентьевка.
"Водитель микроавтобуса Toyota Hiace проигнорировал запрещающие сигналы светофорной сигнализации и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным маневровым локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
По предварительным данным в автомобиле находилось шесть человек, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу, информация о других пострадавших уточняется.
"Пострадавших среди сотрудников железной дороги нет. На движение других поездов происшествие не повлияло", - отмечается в сообщении.