Микроавтобус с пассажирами попал под локомотив на Сахалине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля привело к ДТП на железнодорожном переезде в Макаровском районе на Сахалине, сообщает в среду пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Авария произошла в среду утром по местному времени на 174 км перегона Тихая - Арсентьевка.

"Водитель микроавтобуса Toyota Hiace проигнорировал запрещающие сигналы светофорной сигнализации и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным маневровым локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

По предварительным данным в автомобиле находилось шесть человек, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу, информация о других пострадавших уточняется.

"Пострадавших среди сотрудников железной дороги нет. На движение других поездов происшествие не повлияло", - отмечается в сообщении.