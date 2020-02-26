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Песков пообещал проверить ситуацию с приглашением Зеленского на торжества 9 мая

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по его сведениям, приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на мероприятия по празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне пока не отправлялось, однако обещал уточнить эту информацию.

"Насколько я знаю, действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений. Однако пока я в отношении президента Украины вам точно не могу сказать", - сказал Песков журналистам в среду.

Он заявил, что ему нужно будет уточнить эту информацию.

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