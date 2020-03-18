Посол Франции подтвердил планы Макрона приехать в Москву на День Победы

Однако, по его мнению, эпидемия коронавируса может внести коррективы в эти планы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Участие президента Франции Эммануэля Макрона в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не ставится под сомнение, однако ситуация с распространением коронавируса может внести коррективы в эти планы, заявил посол Франции в РФ Пьер Леви в интервью газете "Коммерсант".

"На данный момент никто не ставит под сомнение, что президент Макрон приедет в Россию на празднование 9 Мая. Он был одним из первых, кто принял приглашение президента Владимира Путина", - сообщил Леви.

В то же время дипломат отметил, что никто не знает, чего ожидать в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Мы видим, как ситуация меняется каждый день, и на деятельность дипломатов и международные контакты - со всеми странами - это также влияет. Принимается множество мер предосторожности. Но ничего более я вам сегодня сказать не могу", - добавил посол.

По мнению Леви, "сейчас, во время эпидемии, очень важно действовать быстро - и действовать всем вместе".

"Думаю, многие испытывают в эти дни странные чувства: с одной стороны, мы максимально собраны и мобилизованы настолько, насколько возможно, с другой - мы вынуждены плыть по течению и наблюдать за развитием ситуации, чтобы иметь возможность предвидеть ход событий", - отметил дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 марта заявил, что в связи с коронавирусом пока не идет речи о возможности отмены военного парада в Москве 9 мая или об изменении формата торжественных мероприятий, в том числе международных.